Inglaterra elimina Senegal e marca encontro com a França nos quartos do Mundial

A Inglaterra eliminou o Senegal do Mundial 2022, este domingo, após vencer a seleção africana por 3-0. Nos quartos de final da competição, os ingleses têm encontro marcado com a França, que deixou pelo caminho a Polónia.

Jordan Henderson abriu o marcador aos 38 minutos, assistido por Jude Bellingham. A fechar a primeira parte, três minutos já depois dos 45 regulamentares, foi a vez de Phil Foden servir Harry Kane para o 2-0. Já na segunda parte, foi a vez de Bukayo Saka fechar a contagem dos golos em 3-0, aos 57'.

Nos quartos de final, a Inglaterra, campeã mundial em 1966, vai defrontar no sábado, pelas 19h00 (em Lisboa), novamente no Estádio Al Bayt, em Al Khor, a França, vencedora da prova em 1998 e 2018, que bateu a Polónia por 3-1, com um 'bis' de Kylian Mbappé.