Inglaterra perde na Hungria após 18 jogos oficiais sem derrotas

Dominik Szoboszlai © EPA

A Inglaterra, atual vice-campeã europeia, estreou-se este sábado na Liga das Nações de futebol com um desaire na Hungria, por 1-0, pondo fim a um registo de 18 jogos oficiais seguidos sem perder.

Em Budapeste, no arranque do Grupo A3, um golo de Dominik Szoboszlai de grande penalidade, aos 64 minutos, num lance assinalado pelo árbitro português Artur Soares Dias, decidiu a partida, naquela que foi a primeira derrota dos 'three lions' desde novembro de 2020.

A Inglaterra entrou na Arena Puskas com um registo de 18 jogos oficiais sem perder (14 vitorias e quatro empates) e saiu com o seu primeiro desaire em quase dois anos.

No mesmo palco, há menos de um ano, em setembro de 2021, no arranque do apuramento para o Mundial2022, os ingleses alcançaram uma goleada por 4-0.

No Grupo A3, a Hungria saltou provisoriamente para a liderança, com Itália e Alemanha a defrontarem-se ainda hoje, em Bolonha.

Na Liga B (segunda divisão desta prova), a Arménia bateu em casa por 1-0 a República Irlanda, seleção que dificultou muito a vida a Portugal no apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar, e tomou conta da liderança do Grupo B1, que inclui ainda Escócia e Ucrânia, que ainda não jogaram.

No mesmo escalão, mas no Grupo B3, em Helsínquia, Finlândia e Bósnia-Herzegovina empataram a um golo, com os forasteiros a 'fugirem' à derrota em tempo de descontos.

Por seu lado, o Luxemburgo foi vencer à Lituânia, por 2-0, em jogo do grupo C1, do terceiro escalão.