Inglês Anthony Taylor vai dirigir Portugal-Macedónia do Norte

O árbitro inglês Anthony Taylor dirige na terça-feira o embate entre Portugal e Macedónia do Norte, da final do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso ao Mundial2022 de futebol, anunciou este domingo a UEFA.

O encontro entre lusos e macedónios, que atribuiu uma vaga no Mundial2022, tem início agendado para 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto.

O experiente árbitro britânico, de 43 anos, que é internacional desde 2013, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o também inglês Chris Kavanagh.

A seleção lusa está na final do caminho C depois de bater no Dragão a Turquia por 3-1, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu em Itália por 1-0, com um golo de Trajkovski (90+2), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.