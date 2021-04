Noite europeia em Sevilha. FC Porto 0-0 Chelsea (1.ª parte)

© Chelsea/Twitter

O FC Porto defronta esta quarta-feira o Chelsea, em Sevilha, casa emprestada, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num encontro em que terá duas ausências de peso.

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe e Corona; Díaz e Marega.

Suplentes: Cláudio Ramos, Loum, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Sarr, Diogo Leite, Baró, João Mário, Fábio Vieira e Francisco Conceição.

Onze do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Chilwell, Kovacic, Jorginho, Mount, Havertz e Werner

Suplentes: Kepa, Caballero, Alonso, Thiago Silva, Kanté, Abraham, Pulisic, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech e Emerson.

Devido à pandemia de Covid-19 e das restrições britânicas às viagens, o estádio Ramón Sánchez Pijzuán será o palco dos dois encontros da eliminatória, o primeiro com campeões nacionais a terem o estatuto de visitado e no qual não poderão contar com Sérgio Oliveira e Taremi, ambos castigados.

Pela 11.º vez no "top 8" da mais importante prova europeia de clubes , o FC Porto vai ter pela frente o atual quarto classificado da liga inglesa e equipa que "renasceu" com a entrada do treinador alemão Thomas Tuchel, apesar de os "blues" terem sofrido uma pesada derrota caseira (5-2) com o West Bromwich, na última jornada do campeonato inglês.

Em contraponto, na última ronda da I Liga portuguesa, a equipa treinada por Sérgio Conceição bateu em casa o Santa Clara, por 2-1, com o golo da vitória a aparecer a segundos do final da partida, e reduziu para oito pontos a diferença para o líder Sporting, que na segunda-feira empatou 1-1 com o Moreirense.

Num total de oito jogos disputados nas provas europeias, esta será a segunda vez que o FC Porto encontra o Chelsea numa fase a eliminar, depois de ter "caído" nos oitavos de final da "Champions" em 2006/07.

Os "dragões" só ultrapassaram três de 13 eliminatórias com clubes ingleses nas taças europeias e ficaram fora de prova nas últimas seis. O FC Porto apenas ultrapassou por duas vezes os quartos de final da principal prova europeia de clubes, em eliminatórias a duas mãos, mas, sempre que o conseguiu, acabou campeão europeu.

O FC Porto-Chelsea está agendado para as 21:00 (20:00 horas em Lisboa) e vai ser dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.