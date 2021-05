Seferovic abre o marcador. Benfica 1-0 Sporting (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 15 Maio, 2021 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

O segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol poderá ficar este sábado definido, com o FC Porto em vantagem para garantir o "vice" face ao Benfica, que receberá o já consagrado campeão Sporting, no dérbi da 33.ª jornada.

Com o título definido, o novo campeão nacional deslocou-se ao terreno do eterno rival, para um dérbi em que as contas estavam apenas do lado do Benfica. Na Luz, os encarnados tinham a esperança de fazer aquilo que ainda ninguém conseguiu: bater o Sporting de Rúben Amorim na I Liga.

A tarefa não era fácil e no 111.º dérbi de Lisboa, ambas as equipas surgiram com várias alterações nos onzes iniciais. Do lado dos leões, Matheus Reis ocupou a vaga deixada pelo castigado Feddal e João Pereira surgia no lugar que habitualmente pertence a Pedro Porro. O espanhol, recorde-se, teve uma recaída no jogo que definiu o título, na terça-feira, em Alvalade.

Mas Rúben Amorim mudou mais, sobretudo no meio campo, deixando no banco de suplentes os internacionais portugueses João Palhinha e João Mário. Por seu turno, Daniel Bragança e Matheus Nunes mereceram a confiança do técnico leonino.

Do lado do Benfica, o marroquino Taarabt alinhava de início ao lado de Weigl no miolo, empurrando Pizzi para o ataque, ocupando a vaga de Rafa que começou o jogo no banco de suplentes.

Sem o calor dos adeptos, o jogo começou com ambas as equipas a lutarem pela posse de bola e houve apenas um remate para cada lado, nos primeiros 10 minutos. Dois minutos depois, Seferovic fugiu à defesa leonina, picou a bola por cima de Adán e abriu o marcador na Luz.

Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Pizzi, Seferovic e Everton.

Suplentes: Vlachodimos, Nuno Tavares, Gabriel, Chiquinho, Pedrinho, Rafa, Waldschmidt e Darwin.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; João Pereira, Daniel Bragança, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes: Maximiano, Neto, Eduardo Quaresma, Antunes, Dário Essugo, Palhinha, João Mário, Plata e Jovane.