Jovane falha penálti. Sporting 0-0 Vizela (1.ª parte)

Por TSF 06 Agosto, 2021 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quase um ano e meio depois, os adeptos puderam regressar às bancadas do Estádio José de Alvalade, para o início da nova edição da I Liga. O Sporting, campeão em título, apadrinhava o regresso do Vizela, 36 anos depois, ao principal escalão do futebol português.

Para o jogo inaugural da primeira jornada da I Liga, Rúben Amorim foi obrigado a fazer alterações no onze em relação ao encontro da Supertaça frente ao SC Braga. No lado esquerdo da defesa, Amorim deu a titularidade a Vinagre, um dos jogadores contratados este verão.

Com um cenário de festa e com os adeptos leoninos em êxtase nas bancadas, os momentos que antecederam o início do encontro ficaram marcados pela exposição da taça de campeão nacional no relvado de Alvalade.

Os leões entraram em campo a tentar impor a sua estratégia, mas cedo perceberam que defrontavam uma equipa aguerrida e que veio a Alvalade sem medo. O Vizela entrou com o objetivo de dificultar a vida ao campeão e, aos cinco minutos, num contra-ataque obrigaram Coates a negar uma bola na área a Cassiano.

O homem golo da formação do Vizela esteve em destaque logo a seguir, ao introduzir a bola na baliza leonina. No entanto, o 9 dos minhotos estava em fora de jogo e golo foi anulado.

Só aos 21 minutos é que o Sporting realizou uma jogada à campeão. Com uma visão de jogo notável, Palhinha viu a desmarcação no flanco direito de Vinagre e colocou a bola nos pés do ex-Famalicão. O jogador entrou na área e serviu na marca de penálti Jovane, que não conseguiu bater Charles.

O guardião do Vizela voltou a estar em evidência logo a seguir, negando a Paulinho o primeiro golo. O avançado internacional português fez tudo bem numa resposta a mais um cruzamento do lado esquerdo do ataque leonino.

Aos 31 minutos, eis um dos momentos do jogo. Um dos centrais do Vizela desviou um remate de Paulinho com o braço junto ao relvado e o árbitro marcou grande penalidade. Após a confirmação do VAR, Jovane, da marca dos onze metros, atirou a bola por cima da barra da baliza minhota.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Ricardo Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Vinagre; Jovane, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Tabata, Nuno Santos, Neto, Tiago Tomás, Plata, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves

Onze do Vizela: Charles, Koffi, Marcos Paulo, Kiki, Ofori, Guzzo, Mendez, Samu, Kiko, Cann e Cassiano.

Suplentes do Vizela: Ivo, Hugo Oliveira, Marcelo, João Pais, Zohi, Adeyemo, Nuno Moreira, Tomás e Schettine