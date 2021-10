Conheça os onzes de Vizela e Benfica

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O Benfica procura hoje terminar a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol na primeira posição, depois de ter sido provisoriamente ultrapassado por FC Porto e Sporting na véspera.

As "águias", que têm menos dois pontos do que os rivais, visitam o Vizela, 12.º classificado, que não vence há seis encontros e empatou os últimos cinco.

Onze do Vizela: Charles, Igor Julião, Ivanildo Fernandes, Aidara, Kiki, Claudemir, Marcos Paulo, Mendez, Nuno Moreira, Samu e Schettine

Suplentes: Ivo, Bruno Wilson, Guzzo, Kiko, Zag, Richard Ofori, Alvarado, Tomás Silva e Francis Cann

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Darwin e Yaremchuk

Suplentes: Helton, Gilberto, Morato, Meïte, Taarabt, Pizzi, Everton, Nemanja e Gonçalo Ramos

Na sua segunda presença no primeiro escalão, o Vizela recebe o Benfica, equipa com quem perdeu nas duas partidas anteriores no campeonato, na temporada 1984/85.

No sábado, o FC Porto venceu em casa do Tondela, por 3-1, enquanto o campeão Sporting triunfou na receção ao Moreirense, por 1-0.

Num encontro entre duas das grandes surpresas do campeonato, o Portimonense, quinto posicionado, recebe o Estoril Praia, quarto.