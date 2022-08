Insólito na Fórmula 1. Alpine anunciou Oscar Piastri, mas piloto esclarece que não assinou contrato

Da esquerda para a direita: Oscar Piastri, Esteban Ocon e Fernando Alonso © Franck Fife/AFP

O piloto Oscar Piastri, campeão de Fórmula 3 e Fórmula 2, foi anunciado como piloto da Alpine para a temporada de 2023 na Fórmula 1. Poucas horas depois, o australiano esclareceu que não tinha assinado qualquer contrato e não vai representar a marca francesa na próxima época.

Os primeiros contornos da história, ainda sem o sabermos, acontecem quando Sebastian Vettel anunciou a retirada da modalidade e consequente saída da Aston Martin. Talvez pergunte: porque foi o anúncio do alemão tão importante? A 1 de agosto, no primeiro dia da pausa de verão na época de 2022, Fernando Alonso surpreendeu e anunciou que iria para o lugar do alemão na equipa da marca britânica.

Num momento em que os motores dos monolugares ainda aqueciam devido ao surpreendente Grande Prémio da Hungria e os pilotos se preparavam para aproveitar o período de férias, a Fórmula 1, sem aviso, viveu um dos dias mais movimentados dos seus 72 anos de história.

O chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, confirmou, na manhã de terça-feira ao site da Fórmula 1, que apenas soube que Alonso iria sair após ser lançado o comunicado por parte da Aston Martin. "Estava então muito confiante que o Fernando [Alonso] continuaria connosco, era o que eu acreditava, e confirmo que estivemos em conversações com ele durante bastante tempo e estávamos muito perto de finalizar o acordo", afirmou.

Sobre Piastri, Szafnauer levantou um pouco o véu e revelou que ia conversar com o agente do australiano, o também ex-piloto, Mark Webber. "O agente do Oscar está na Austrália e existe um pouco de diferença horária, mas tenho tentado contactar o Mark Webber, escrevi-lhe algumas mensagens de texto e alguns e-mails, por isso apenas peço algum tempo. Mas confirmo, o Oscar é o nosso candidato preferido ao lugar."

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7 - BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022

O anúncio da Alpine e a "nega" de Piastri

Alegadamente, com a diferença horária contrariada, pouco passava das 17h00 em Portugal quando a Alpine comunicou a promoção de Oscar Piastri a piloto de Fórmula 1 a partir de 2023. Com o lugar por preencher, o australiano que faz parte da academia de pilotos da equipa francesa desde 2020 e se encontrava no cargo de piloto de reserva era, ao que tudo indicava, o atleta pronto a assumir o posto como colega de equipa de Esteban Ocon na próxima temporada.

"Oscar Piastri será promovido a piloto da Alpine e assumirá o lugar de Fernando Alonso a partir do próximo ano", afirmou a marca francesa em comunicado. Contudo, a publicação, sem quaisquer declarações do piloto, fez crescer os rumores de que a promoção estaria em risco, o que se confirmou horas depois.

Nas redes sociais, o piloto australiano negou qualquer contrato com a equipa. "Percebi que a Alpine, sem o meu consentimento, divulgou, esta tarde, um comunicado que diz o que eu pilotaria por eles no ano que vem. Isso está errado e eu não assinei qualquer contrato com a Alpine para 2023. Não serei piloto da Alpine no ano que vem", informou.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. - Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

A Fórmula 1 vai estar em pausa até ao fim de semana de 26 a 28 de agosto, datas que marcam o Grande Prémio da Bélgica, mas as notícias prometem não deixar de sair. De acordo com o Autosport, poderá estar em cima da mesa uma troca de australianos na McLaren: sai Daniel Ricciardo e entra Oscar Piastri.

Otmar Szafnauer, da Alpine, revelou ao mesmo portal, antes da polémica, que não tinha conhecimento de quaisquer pré-acordos de Piastri com a Mclaren. "Não tenho conhecimento de quaisquer pré-acordos que ele tenha com a McLaren, se é que tem algum", afirmou, acrescentando que apenas sabe que o australiano "tem obrigações contratuais para com a Alpine" até "2023 e possivelmente 2024".

Do lado dos franceses, o acordo para com Piastri, em 2022, prendia-se com a possibilidade de o ter como condutor de reserva e "de o colocar a testar, também no carro de 2021, durante um período de tempo significativo". Na mesma entrevista, o chefe da equipa francesa clarificou que a Alpine gastou muito dinheiro e recursos na preparação do atleta para competir na Fórmula 1 e, por isso, não o deixaria sair sem lutar pelos seus serviços.

Desde o anúncio da retirada de Sebastian Vettel, a Fórmula 1 sofreu um efeito dominó, com imprevisibilidade em relação à queda da próxima peça. Até os 20 lugares mais ambicionados pelos pilotos estarem preenchidos, os rumores e as novidades podem surgir a qualquer minuto.

Oscar Piastri é um dos jovens pilotos com maior palmarés na chegada ao "mundo dos graúdos". Com apenas 21 anos, conquistou a Fórmula Renault, em 2019, a Fórmula 3, em 2020 e a Fórmula 2, em 2021, sempre como novato. Sem contrato na Fórmula 1, a verdade é que já rejeitou um lugar e as próximas semanas serão importantes para perceber qual será o futuro do australiano.