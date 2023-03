Inter apresenta queixa na UEFA por incidentes na entrada de adeptos no Dragão

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Lusa 15 Março, 2023 • 10:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Inter Milão vai apresentar uma queixa na UEFA, após centenas de adeptos 'nerazzurri' terem sido impedidos de aceder ao recinto do FC Porto para assistirem à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Gostava de agradecer aos nossos adeptos que estiveram presentes [no Porto]. Os meus pensamentos também estão com os inúmeros fãs que não puderam entrar no estádio, apesar de terem comprado um bilhete legítimo. Vamos fazer uma reclamação à UEFA e procurar o diálogo para entender aquilo que aconteceu, porque se trata de um assunto sério", frisou o administrador delegado, Giuseppe Marotta, em declarações reproduzidas através do sítio oficial dos vice-campeões italianos na Internet após o jogo de terça-feira.

Nas redes sociais estão a circular diversos vídeos de aglomeração de adeptos afetos ao Inter Milão nos acessos ao Estádio do Dragão, no Porto, depois de alegadamente terem apresentado na sua posse ingressos para a zona destinada aos apoiantes do FC Porto.

Em comunicado, os azuis e brancos já tinham advertido na véspera do desafio que, "por razões de segurança", seria negada a entrada de adeptos do clube visitante com bilhetes que não tivessem sido adquiridos diretamente junto do segundo classificado da Serie A.

"Vi algumas crianças e famílias muito chateadas. É algo que lamentamos muito e agrega um sabor amargo à noite. Essas coisas não deveriam acontecer com nenhum adepto, já que o futebol devia ser sobre alegria e união", salientou Giuseppe Marotta, congratulando os futebolistas orientados por Simone Inzhagi pela continuidade na Liga dos Campeões.

O FC Porto foi afastado na terça-feira dos oitavos de final, ao empatar 0-0 na receção ao Inter Milão, depois da derrota tangencial (0-1) sofrida em Itália, tendo terminado o desafio da segunda mão em inferioridade numérica, devido à expulsão de Pepê (90+7 minutos).

Face à eliminação do vice-líder da I Liga, a representação lusa nos 'quartos' da principal competição europeia de clubes fica resumida ao Benfica, que afastou os belgas do Club Brugge (2-0 fora e 5-1 em casa) e integrará o sorteio de sexta-feira, em Nyon, na Suíça.