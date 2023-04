Conheça os onzes de Inter de Milão e Benfica para a Liga dos Campeões

O treinador do Benfica, Roger Schmidt © Rodrigo Antunes/EPA (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 19 Abril, 2023 • 18:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica, em plena crise de resultados, parece condenado na Liga dos Campeões, depois de ter perdido por 2-0 a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol frente ao Inter de Milão. O Benfica precisa de uma série de registos inéditos para atingir pela primeira vez as 'meias' na 'era Champions' (desde 1992/93), depois do comprometedor desaire caseiro.

As águias nunca viraram uma eliminatória iniciada com um desaire em casa por dois golos, não contam qualquer vitória em Itália por mais do que um tento e o melhor que conseguiram face aos nerazzurri foi empatar, numa altura em que enfrentam ainda a sua pior fase da temporada.

Nos últimos três jogos, o onze de Roger Schmidt sofreu outras tantas derrotas. As duas primeiras em casa, face ao FC Porto, por 2-1, depois de até ter estado a ganhar, e ao Inter de Milão, tendo, no fim de semana, perdido em Chaves (1-0).

Onze do Inter de Milão: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez e Dzeko.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Inter de Milão: Handanovi, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Çalhanoglu, D'Ambrosio, Carboni e Lukaku.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, André Gomes, Veríssimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Ristic, Musa, Ndour, João Neves e Morato.