Inter de Milão vence Sampdoria e ascende ao quinto lugar à condição. Nápoles segue líder

29 Outubro, 2022 • 23:14

O Inter de Milão venceu este sábado por 3-0 na receção à Sampdoria, em jogo da 12.ª jornada da liga italiana de futebol, liderada pelo Nápoles, que goleou em casa por 4-0 o Sassuolo.

Numa partida de sentido único, dado que a Sampdoria apenas criou uma situação de golo nos minutos finais, pelo argentino Ignacio Pussetto, o Inter de Milão chegou à vantagem pelo neerlandês Stefan de Vrij, aos 21 minutos.

Ao fechar a primeira parte, a formação milanesa elevou para 2-0 com um grande golo de Nicolò Barella, aos 44 minutos, e aumentou para 3-0 pelo argentino Joaquim Correa, aos 73, que acelerou várias dezenas de metros até à baliza defendida por Emílio Audero.

Com a quarta vitória consecutiva, o Inter Milão ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar, com 24 pontos, a oito do líder Nápoles, e em igualdade com a Lazio, terceira, e Atalanta, quarta, embora com mais um jogo, enquanto a Sampdoria é 18.ª, com seis.

A Juventus, que na terça-feira perdeu por 4-3 com o Benfica para a Liga dos Campeões, estando já afastada dos oitavos de final, venceu por 1-0 o Lecce, com um golo de Nicolo Fagioli, aos 73 minutos.

A formação de Turim segue na sétima posição da liga italiana, com 22 pontos, a dez do líder Nápoles, mas pode ainda ser ultrapassada pela Udinese, oitava, com 21, que no domingo se desloca a casa do 'lanterna vermelha' Cremonese.

Em Nápoles, um 'hat-trick' de Victor Osimhen contribuiu de forma decisiva para a goleada por 4-0 da equipa da casa e líder da prova frente ao Sassuolo.

O avançado nigeriano marcou aos quatro, 19 e 77 minutos, tendo o georgiano Kvaratskhelia, que esteve nos lances dos dois primeiros golos, marcado aos 36, após passe do português Mário Rui, que foi titular na formação napolitana.

Com a passagem aos 'oitavos' da Liga dos Campeões já assegurada, os napolitanos seguem na frente da liga italiana, com seis pontos de vantagem sobre o campeão AC Milan, que tem um jogo a menos.