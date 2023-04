Inter em estado de alerta com má forma de Lukaku. Brozovic, Skriniar e Simone Inzaghi na corda bamba

© AFP

Por Tiago Santos 10 Abril, 2023 • 12:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Inter de Milão viaja com a equipa esta segunda-feira para Lisboa. O diretor do jornal digital Europa Calcio descreve na TSF um ambiente de desilusão no conjunto nerazzurri. Cristiano Abbruzzese lembra que a equipa não tem estado bem no campeonato - está no 5.º lugar -, e sobram dúvidas sobre a capacidade do treinador Simone Inzaghi para dar a volta à situação.

"Acredito que a equipa já não está com o treinador, Simone Inzaghi. O técnico italiano não está a passar por um bom momento, e na equipa, jogadores como Lukaku, Brozovic ou Skriniar não estão na melhor forma", lembra o jornalista italiano.

O jornal Gazzetta dello Sport anunciou este fim de semana que o Inter de Milão está a analisar o perfil de vários treinadores com vista à sucessão de Simone Inzaghi. Um dos nomes na lista - e garante o jornal italiano que já existiram contactos entre ambas as partes - é o de Sérgio Conceição.

"Sérgio Conceição seria, na minha opinião, a melhor escolha para o Inter. É um treinador com atitude certa para criar um grupo, para conseguir passar para a equipa a mensagem necessária para que consiga definir objetivos". Sérgio poderia ajudar a dissipar as dúvidas sobre o caminho do Inter de Milão para o futuro, porque o projeto desportivo tarda em convencer os adeptos.

Lukaku no banco. Skriniar um problema para o Inter

Lukaku deve começar o jogo no banco de suplentes - não consegue bater a concorrência de Dzeko ou Lautaro Martinez -, e Brozovic só tem lugar no onze inicial porque Calhanoglu está lesionado. Na defesa, a saída no final da temporada (a custo zero pois está em final de contrato) de Skriniar desestabilizou o projecto desportivo, toldou a confiança no futuro da equipa. "Lembro o caso de Skriniar, que na próxima temporada vai jogar no Paris Saint Germain, e o impacto dessa escolha foi negativo para a equipa".

O presidente do Inter Zhang Kangyang (31 anos) vai viajar com a equipa para Lisboa. A posição do treinador está em risco. "Inzaghi tem de conseguir mudar a forma de jogar da equipa, o Inter está num mau momento, e precisa de escrever na Liga dos Campeões uma história diferente. E há um grande respeito pelo Benfica que é uma excelente equipa".

Ainda assim, o Inter de Milão tem um dos melhores plantéis do futebol italiano. "O Lautaro é neste momento o maior perigo para o Benfica. O Benfica tem uma equipa forte, com Gonçalo Ramos como jogador mais perigoso, um bom ponta de lança", aponta Cristiano Abbruzzese.