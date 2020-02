Inter opera reviravolta, vence rival AC Milan e sobe à liderança em Itália

O Inter aproveitou o tropeção da Juventus em Verona © Matteo Bazzi/EPA

O Inter esteve a perder por 2-0, mas deu a volta ao resultado e venceu este domingo o AC Milan por 4-2, na 23.ª jornada da I Liga italiana de futebol, subindo à liderança, com os mesmos pontos da Juventus. O AC Milan fez uma excelente primeira parte, ao fim da qual vencia o Inter por 2-0, graças aos golos do croata Ante Rebic e do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 40 e 45+1 minutos, mas, na segunda parte, o Inter arriscou tudo e operou uma sensacional recuperação, iniciada aos 51, nos pés do croata Marcelo Brozovic.

Três minutos volvidos, Matias Vecino anulou a vantagem do AC Milan, ao empatar a dois golos, o que embalou a equipa para a vitória, consumada aos 70 e 90+3 minutos com os golos do central holandês Stefan de Vrij e do avançado belga Romelu Lukaku, respetivamente.

O internacional sub-21 português Rafael Leão foi lançado em campo aos 80 minutos, quando o AC Milan já perdia por 3-2, a render o espanhol Samu Castillejo. Com este triunfo, o Inter aproveitou o tropeção da Juventus em Verona e recuperou a liderança, com 54 pontos, agora os mesmos da vecchia signora e mais um do que a Lazio, que hoje foi a Parma vencer por 1-0, com um tento do ex-leão Caicedo, numa luta pelo título a três que há muito não se via na Serie A.

Nos outros jogos deste domingo, destaque para a vitória por 3-2 do Lecce em Nápoles, que vinha de uma fase de recuperação com duas vitórias consecutivas frente à Juventus e à Sampdoria, em Génova, já sob o comando técnico de Gennaro Gattuso.

De assinalar ainda a vitória do Sassuolo no terreno do Spal, que é cada vez mais último da classificação, por 2-1, o empate a um golo na receção do Brescia à Udinese e a vitória do Génova em casa sobre o Cagliari, por 1-0.