Inter acordou rescisão de contrato com João Mário

João Mário © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Cátia Carmo com Lusa 12 Julho, 2021 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Inter de Milão anunciou, esta segunda-feira, que acordou a rescisão de contrato com João Mário, com quem tinha mais um ano de vínculo.

"O Inter comunica ter chegado a um acordo com o jogador João Mário para a resolução do contrato com o clube", pode ler-se num curto comunicado da equipa italiana.

João Mário, que foi contratado ao Sporting em 2016, por 40 milhões de euros, tinha mais um ano de contrato com o Inter, no qual nunca se conseguiu impor, somando apenas 69 partidas e quatro golos pelos transalpinos.

Pelo meio, foi cedido aos ingleses do West Ham (2017/18), aos russos do Lokomotiv de Moscovo (2019/20) e, na temporada transata, ao Sporting, o qual ajudou a sagrar-se campeão nacional, ao fim de 19 anos.

Em 2020/21, João Mário contabilizou 34 partidas e dois golos pelos leões, contribuindo ainda para a conquista da Taça da Liga.

O médio, de 28 anos, campeão europeu por Portugal em 2016, tem sido fortemente associado a uma transferência para o rival Benfica, de acordo com a comunicação social portuguesa e italiana.