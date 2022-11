"Interessa-me os três pontos." Fernando Santos satisfeito com primeira vitória no Mundial

O selecionador nacional, Fernando Santos © José Coelho/EPA (arquivo)

Fernando Santos admitiu que o jogo de estreia no Mundial, frente ao Gana, não foi fácil, mas sublinhou que só lhe interessa os três pontos para seguir em frente.

"Melhorámos muito a partir dos 30/35 minutos, nos minutos finais criámos três ou quatro situações de grande perigo, mas não foi fácil. Nos últimos dez minutos da primeira parte a equipa preencheu as várias componentes do jogo, ou seja, em termos ofensivos também criou situações que até ali não tinha criado. Entraram para o jogo para tentar modificar o tipo de jogadas, foi isso que aconteceu. Até o penálti surgiu dessa forma", explicou Fernando Santos.

No entanto, o treinador sublinhou que a equipa não pode continuar a sofrer golos "do nada".

"Ninguém pode sofrer golos assim", acrescentou o selecionador nacional.

A seleção portuguesa estreou-se com um triunfo por 3-2 sobre o Gana, num encontro da primeira jornada do Grupo H, no Estádio 974, em Doha.

Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os tentos da formação das quinas, enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, faturaram para os africanos.

No primeiro jogo do agrupamento, Coreia do Sul, comandada pelo treinador português Paulo Bento, e Uruguai empataram sem golos, pelo que Portugal, que na segunda-feira enfrenta os sul-americanos, já lidera isolado o grupo, com três pontos.