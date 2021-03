Interesse do Benfica em Diego Costa é real

© Gustavo Bom / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Março, 2021 • 13:34

O avançado internacional espanhol está sem clube desde que rescindiu o contrato com o Atlético de Madrid, mas a TSF sabe que o negócio só avança para o papel se o Benfica garantir o acesso à Liga dos Campeões.

O dinheiro de entrada na prova europeia é que pode ajudar o Benfica a ir à luta para o negócio e a contratação de Diego Costa.

O avançado tem por objetivo continuar a jogar no continente europeu, associando a isso uma nova participação na Liga dos Campeões. Enquanto o Benfica olha primeiro para o lado financeiro, porque os valores de prémio de assinatura e ordenado alto, estarão muito próximos dos três milhões de euros, segundo revela o jornal Mundo Deportivo.

A TSF está em condições de avançar que o Benfica quer manter-se na corrida pela contratação de Diego Costa, mas para já, e ao contrário do que diz o Mundo Deportivo, não existe qualquer princípio de acordo com o jogador. E com o elevado valor que é preciso colocar nas negociações, o presidente Luís Filipe Vieira está pessoalmente encarregue de todas estas movimentações, que podem começar a ser feitas junto de Diego Costa.

No entender do Benfica e apesar do internacional espanhol ter 32 anos, este negócio e investimento - se avançar - é justificado com o exemplo de Jonas. O antigo avançado brasileiro também chegou à Luz sem clube, com um investimento alto e com 30 anos de idade. Na altura, Jonas foi uma escolha de Jorge Jesus, treinador que também aprecia as qualidades de Diego Costa.