Jorge Jesus confirma negociações com o Flamengo

O ex-treinador do Benfica e do Sporting vai a Madrid reunir-se com o presidente do Flamengo. A informação foi confirmada por Jorge Jesus em declarações aos jornalistas no aeroporto de Lisboa.

"É a primeira vez que vou falar com alguém oficialmente ligado ao Flamengo", disse o treinador, admitindo que a ideia de treinador no Brasil lhe agrada. "Flamengo é um dos maiores clubes do mundo", sublinhou Jorge Jesus.

O treinador que esteve até janeiro na Arábia Saudita referiu que tem outras propostas do Médio Oriente em cima da mesa, mas que só lhe interessam clubes que lutem por títulos.

Jesus lamentou o facto de não o mercado em Portugal estar "fechado". "Tenho de procurar outra solução", admitindo que "a proposta do Flamengo só pode ser boa".

O técnico elogiou ainda a qualidade do campeonato brasileiro, que na sua opinião é "um dos mais competitivos do mundo". "Aqui em Portugal vocês não têm o conhecimento o que é o futebol brasileiro, e como não sabem acham que isto será um campeonato normal. É visto como Inglaterra e Espanha como dos maiores países com maior audiência que há no mundo", sublinhou.

A TSF já tinha adiantado que o clube brasileiro estava interessado nos serviços do técnico que foi campeão no Benfica.