 João Sousa segue em frente no Open da Austrália, em pares

O tenista português João Sousa, em dupla com o argentino Leonard Mayer, venceu esta quarta-feira a partida frente aos espanhóis Feliciano Lopez e Marc Lopez e passou à segunda ronda em pares do primeiro "grand slam" da temporada, na Austrália.

A dupla do português venceu por 2-1 em "sets", com os parciais de 6-4, 6-7 com 1-7 em "tie break" e 6-3.

"Estamos uma dupla muito forte no circuito, muito contentes com esta vitória", destaca João Sousa.

Na segunda eliminatória João Sousa e Leonard Mayer vão jogar frente ao espanhol Carballe Baena e o russo Andrey Rublev.

João Sousa vai agora começar a preparar o encontro com Philipp Kohlschreiber. Na próxima madrugada o tenista português vai jogar frente ao alemão, em jogo da segunda ronda de singulares do Open da Austrália.