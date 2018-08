120 reis, o primeiro preço para ver um dérbi

Até por volta de 1911, as entradas nos campos de futebol eram totalmente gratuitas, com as assistências a aumentarem de ano para ano.

Pouco a pouco, começou-se a pensar em cobrar bilhete para permitir a entrada nos relvados nacionais e, foi precisamente num dérbi, já muito popular naquela época, que se cobrou pela primeira vez em Portugal, dinheiro para ver um jogo de futebol.

Ouvido pela TSF, o historiador Francisco Pinheiro recorda o primeiro jogo com bilhetes cobrados em Portugal. Um Sporting-Benfica

De acordo com o historiador Francisco Pinheiro, o primeiro jogo em que o bilhete foi cobrado remonta a 22 de outubro de 1911, tendo sido alvo de várias críticas por parte da imprensa daquela época.

Benfica e Sporting defrontam-se no próximo sábado, na 3.ª jornada da Liga