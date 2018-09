A tradição de entrar a ganhar

Em 1922, a União Portuguesa de Futebol (atual FPF), conseguiu finalmente levar a cabo a muito ansiada e reclamada primeira prova de caráter nacional do futebol português.

Devido a diversas dificuldades organizativas, a competição seria limitada a uma eliminatória final entre os vencedores dos campeonatos regionais de Lisboa e Porto, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto.

A prova foi designada como Campeonato de Portugal, estando assim em disputa o título de campeão de Portugal, pelo que foi a enorme a expectativa criada à volta do confronto, um pouco por todo o país.

A primeira mão disputou-se no Campo da Constituição, no Porto, a 4 de junho de 1922, perante uma multidão que enchia por completo o recinto. Os portistas venceram por 2-1, com os lisboetas a queixarem-se da "exagerada" agressividade contrária.

Por isso mesmo, o ambiente não terá sido o melhor (e recorde-se que estes eram tempos de um amadorismo tendencialmente amigável) na segunda mão, no Campo Grande, ganha pelo Sporting por 2-0.

Como os golos marcados não eram fator de desempate, realizou-se um terceiro jogo, a finalíssima, que teve lugar no Campo do Bessa, na cidade invicta. O equilíbrio entre as duas equipas era de tal ordem que foi necessário recorrer a um prolongamento, após o empate a um golo nos 90 minutos regulamentares. Nesse tempo extra os portistas foram mais fortes, acabando por vencer por 3-1.

Rezam as crónicas que a festa que se seguiu foi um autêntico S. João antecipado - até porque a finalíssima teve lugar a 18 de junho, poucos dias depois da famosa chegada dos heróis nacionais, os aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, à cidade do Porto.

Para os portistas esta era a maior vitória da história do seu clube e o início de uma tradição que se tornaria mítica: a conquista das edições de estreia das competições mais importantes do futebol português. Foi assim em 1934, no primeiro Campeonato da Liga, e em 1939, no primeiro Campeonato Nacional, constituindo um argumento sempre à mão na rivalidade com os grandes clubes de Lisboa.