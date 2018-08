250 euros e 25 bolas. Benfica chegou primeiro do que o Sporting e ganhou milhões

Gedson Fernandes tinha onze anos, jogava no Frielas e já chamava à atenção dos grandes. A oferta de 250 euros e 25 bolas levou Gedson a rumar ao Benfica quando era ainda um adolescente. Para trás ficou o Sporting, que chegou tarde para fechar o negócio. Agora, oito anos depois, o menino marcou pelo Benfica na Liga dos Campeões, permitiu a passagem ao 'play-off' e é uma das promessas do futebol mundial.

"Recebi uma proposta do Benfica para levá-lo a meio da época, em dezembro, o Sporting também estava interessado nele mas queria levá-lo no fim da época. Portanto, como já não há cartas de desvinculação, os jogadores no fim da época saem a custo zero e então o Benfica para ficar com ele chegou a acordo connosco", recorda Paulo Sérgio, presidente do Frielas.

Paulo Sérgio recorda em entrevista à TSF negócio de Gedson Fernandes

Nessa altura, foi o clube da Luz que ofereceu 250 euros e 25 bolas e o Frielas aceitou. O negócio de tostões transformou-se agora num negócio de milhões. O clube da Luz arrecadou mais de sete milhões de euros com o golo do jovem médio e a passagem ao 'play-off' da Champions.

Mas não foi fácil, foi preciso convencer o menino a rumar à Luz. "O miúdo não queria sair do Frielas nem por nada, nem a mãe queria que ele saísse, lá tivemos de convencer o menino: 'vai lá para o Benfica e se não gostares voltas para o Frielas'. Era ali que ele estava bem, tinha os amigos da escola, passava lá os dias a jogar à bola e para ir para o Benfica era longe, era uma grande deslocação, mas ainda bem que foi", diz agora, passado muitos anos.

O presidente do Frielas é também adepto do Sporting, o que não torna fácil ver o sucesso do menino-prodígio do clube. "Sou sportinguista e tive de gritar golo do Benfica", admite, frisando que vibra sempre quando as coisas correm bem a Gedson.

Paulo Sérgio não evitou festejar o golo do menino-prodígio

"Foi muito bom, ele é o orgulho de Frielas e é bom estar toda a gente a olhar, a vê-lo crescer e a jogar como está a jogar. Não é um jogador normal, não é mais um no Benfica, é ele e mais dez quase", chega mesmo a dizer. Porém, não acreditava que a ascensão do jovem acontecesse tão rapidamente.

"Este miúdo se tiver cabecinha vai longe"

Paulo Sérgio recorda um miúdo que "dava nas vistas". Havia mesmo "uma diferença tão grande entre eles e os outros" que todos achavam que bastava que tivesse "cabecinha" para ir longe.

Sobre a possível compensação para o Frielas com o sucesso de Gedson, o presidente fala nas leis que não favorecem o clube mas deixa um pequeno recado ao Benfica.

"Duvido que possamos ganhar algum dinheiro com isso, segundo a lei da UEFA ou da FIFA só a partir dos 12 anos é que se tem direito à compensação da formação, como saiu antes, só se for o Benfica que nos queira ajudar em alguma coisa... nem que seja um jogo para encher um estádio", realça Paulo Sérgio.