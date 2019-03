265 dias depois, Cristiano Ronaldo volta a ter as "quinas" ao peito

Portugal arranca o apuramento para o Euro2020 com a receção à Ucrânia, em jogo do Grupo B. Uma partida que marca o regresso de CR7 à equipa das quinas.

PUB

O último jogo do capitão, com a camisola de Portugal, foi no dia 30 de junho de 2018, quando a seleção nacional perder no Mundial2018 da Rússia com o Uruguai por 2-1, em jogo dos oitavos de final.

O "trintão" que continua uma máquina

Aos 34 anos, o avançado da Juventus está num bom momento de forma, depois de ter levado a Juventus aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, apontando um hat-trick na vitória por 3-0 frente ao Atlético de Madrid.

O capitão da seleção nacional, a cumprir o primeiro ano no campeonato italiano, já é um dos melhores marcadores da Serie A, com 19 golos.

Ao longo da semana, antes do jogo com a Ucrânia, vários jogadores da seleção nacional elogiaram o capitão da equipa. Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Neves defenderam que Cristiano não tem de provar nada a ninguém, porque faz história na Seleção e em cada clube por que passa. A crença é geral: Ronaldo vai, com certeza, acrescentar qualidade à equipa.

20 mil euros de multa por imitar o que não devia

Cristiano Ronaldo foi multado em 20 mil euros, esta semana, devido a um processo disciplinar imposto pela UEFA, por conduta imprópria.

No final do jogo com o Atlético de Madrid, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Ronaldo imitou o gesto feito no primeiro encontro pelo treinador dos "colchoneros", que simulou agarrar os testículos enquanto festejava um golo.

A UEFA decidiu aplicar um multa no mesmo valor que tinha aplicado ao treinador Diego Simeone.

Seleção tenta a 11.ª presença numa fase final de uma grande competição

Ronaldo vai ajudar Portugal, esta sexta-feira, no início da caminhada rumo à sétima presença consecutiva num Europeu, o que seria a 11.ª numa fase final de uma grande competição.

A seleção portuguesa entra em prova como campeã da Europa, e procura assegurar um lugar no Euro2020, com os dois primeiros classificados do grupo B que inclui a Sérvia, Ucrânia, Luxemburgo e Lituânia.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

Escolhas de Fernando Santos para enfrentar Ucrânia

O selecionador Fernando Santos tem duas baixas na lista dos 25 convocados iniciais: Bruno Fernandes foi dispensado devido a lesão, e Gonçalo Guedes falhou os treinos por estar com gripe.

A partida frente à Ucrânia cria a expectativa das possíveis estreias de João Félix, Diogo Jota e o lusobrasileiro Dyego Sousa. Caso seja utilizado, Dyego Sousa será o sétimo jogador naturalizado a representar a seleção portuguesa.

Frente à Ucrânia, o selecionador deve apostar no guarda-redes Rui Patrício na baliza, com uma defesa formada por João Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Raphael Guerreiro. No meio-campo William Carvalho, Rúben Neves João Moutinho e Bernardo Silva, com o ataque entregue a André Silva e Cristiano Ronaldo.

O Portugal-Ucrânia tem início agendado para as 19h45 e terá arbitragem do francês Clément Turpin.