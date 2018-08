O pelotão da Volta à Portugal em Bicicleta deixa Trás-os-Montes rumo ao Alto Minho, com uma chegada clássica ao Alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo. No ano passado, ganhou Gustavo Veloso. São três quilómetros de piso empedrado, que põe à prova os mais resistentes.

Este ano, a chegada a Viana é também mais um teste à liderança do espanhol Raúl Alarcón, que veste a camisola amarela desde sábado, quando ganhou a terceira etapa.

Depois do sobe e desce de quarta-feira que permitiu a Domingos Gonçalves ganhar a primeira etapa para o Boavista Rádio Popular, hoje o percurso tem menos dificuldades.

O repórter Teófilo Fernando antecipa a sétima etapa da Volta a Portugal.

A etapa arranca às 13h20 de Montalegre. Os ciclistas percorrem 165,5 km até Viana do Castelo.