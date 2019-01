Um aperto de mão que vale 75 milhões de euros. Barcelona confirma Frenkie de Jong

Estão desfeitas as dúvidas. Frenkie de Jong vai trocar o Ajax pelo Barcelona a partir de junho. O acordo entre os clubes e o jogador foi anunciado esta quarta-feira, num negócio que pode chegar aos 86 milhões de euros.

O jogador de 21 anos, internacional pela Holanda, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. O ex-Ajax vai reforçar o meio campo dos campeões espanhóis a partir da próxima temporada.

O Barça irá pagar a pronto 75 milhões de euros, mais 11 por objetivos ao emblema de Amesterdão. O médio estava a ser fortemente cobiçado por vários tubarões europeus, como o PSG, Manchester City ou Juventus.

What you've all been waiting for... pic.twitter.com/gDE1mujMLF