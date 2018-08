A Volta a Portugal em Bicicleta rola esta segunda-feira à volta da Serra da Estrela. Do Sabugal até Viseu passa por Vilar Formoso, Tarouca, Aguiar da Beira e Satão.

São 191,7 km, com Raúl Alarcón, do W52 Futebol Clube de Porto, vestido de amarelo e com mais de um minuto de vantagem sobre o Sporting/Tavira.

O repórter Teófilo Fernando antecipa a quinta etapa da Volta.

Depois desta etapa, o dia é de descanso para os ciclistas.