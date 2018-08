"A dor no tornozelo não me permite continuar." Ex-Benfica despede-se dos relvados

Guilherme Siqueira despediu-se dos relvados, esta quarta-feira.

O lateral esquerdo não joga desde 26 de abril de 2017, altura em que saiu lesionado (46') do jogo da 34.ª jornada da liga espanhola, entre o Valência (último emblema que representou antes de ficar sem clube) e o Real Sociedad, que terminou com vitória dos bascos (2-3). Curiosamente, o primeiro golo dos valencianos foi marcado pelo internacional português, Nani (68'), através de grande penalidade (tinha sido o último golo de penálti, do atual capitão do Sporting, antes de voltar a marcar da marca dos 11 metros, no dérbi frente ao Benfica, que terminou empatado a uma bola, no passado sábado).

O jogador, de 32 anos, que foi campeão pelo Benfica na época 2012/13, encontrava-se sem clube há mais de um ano, após terminar contrato com o clube "ché". Siqueira esteve ausente da competição, para tratar da lesão ao tornozelo, e chegou à conclusão que era o "momento de parar".

O brasileiro despediu-se dos adeptos, através de um vídeo na sua página oficial do Instagram, acompanhado de um texto em que anuncia que "tem uma boa notícia para dar".

"Estou aqui para dar uma boa notícia a todos que acompanharam a minha carreira ao longo desses quase 15 anos de futebol. Após um período afastado dos gramados (relvados) tratando de uma lesão no tornozelo, cheguei à conclusão que é o momento de parar. E por que eu falo que é uma boa notícia? Simples! Porque quando eu olho para trás, lembro-me de todas as dificuldades que superei, dos amigos que ganhei, dos títulos que conquistei, dos lugares que conheci, das competições que disputei, dos clubes que defendi, e o melhor, consigo ter o maior orgulho disso tudo. Considero-me um privilegiado por ter construído uma carreira vitoriosa e, principalmente, limpa, sem ter passado por cima dos meus princípios para chegar onde cheguei. Só tenho uma palavra para resumir este momento: GRATIDÃO. Obrigado família, amigos, companheiros de profissão, dirigentes, torcedores, e obrigado futebol. A nossa história foi linda, mas ela não acaba aqui. Novos capítulos surgirão, agora fora dos relvados", concluiu Siqueira.

"A dor no tornozelo não me permite continuar", garantiu o jogador brasileiro no vídeo que partilhou nas redes sociais, justificando a sua despedida dos relvados.

No vídeo pode ver-se ainda uma resposta do lateral a garantir "que em Portugal só no Benfica".

Siqueira chegou à Europa em 2005, proveniente dos brasileiros do Avaí, ainda com idade de júnior, para representar os italianos do Inter de Milão. Na altura nunca se conseguiu afirmar nos "nerazzurri" e acabou por voltar para o seu país, para jogar no Ipatinga, por empréstimo. Na temporada seguinte, o lateral volta de vez para o "velho continente", mas volta a ser cedido, desta feita à Lazio.

Em Itália, o brasileiro prosseguiu a carreira na Udinese e no Ancona.

Em 2010, é emprestado pela Udinese ao Granada, naquela que foi a sua experiência em Espanha.

Após três anos de sucesso no país vizinho (13 golos em 108 jogos), Siqueira chega a Portugal para jogar no Benfica, por empréstimo dos espanhóis. Pelos "encarnados", marcou um golo, em 33 jogos, e conquistou um campeonato nacional (único campeonato da sua carreira), uma Taça de Portugal e ainda uma Taça da Liga.

Devido à boa temporada que realizou ao serviço do clube da Luz, onde inclusive foi finalista vencido da Liga Europa (o Benfica empatou 0-0 com o Sevilha, perdendo por 4-2, após o desempate nas grandes penalidades), Siqueira despertou o interesse do Atlético de Madrid, que pagou aos andaluzes uma verba de 10 milhões de euros, para ter o lateral.

O jogador, natural de Florianópolis (Brasil), estreou-se da melhor forma pelos "colchoneros", com a conquista da supertaça espanhola, ao vencer o grande rival, Real Madrid, numa final a duas mãos (empate a uma bola, na 1.ª mão, e vitória por 1-0, na 2.º mão).

Depois de uma primeira época bastante regular, pelos madrilenos (1 golo em 37 jogos), Siqueira viria apenas a realizar sete partidas na temporada seguinte, sendo emprestado ao Valência na segunda metade da época, em 2016.

Pelo Valência, o lateral jogou praticamente todos os jogos, durante a segunda volta da época 2015/16, sendo que na temporada seguinte, a história não foi a mesma: 11 jogos, que culminaram com uma lesão no tornozelo, que pôs termo à carreira de Siqueira.

Siqueira abandona a carreira profissional de jogador de futebol, deixando para trás 16 golos, em 263 jogos oficiais, repartidos em 19582 minutos.