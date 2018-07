Nelson Mandela, sócio do Sporting Clube de Portugal

Em frente à mítica porta 10A estão três peças, dispostas em círculo, que se confrontam. Um busto de Mandela, com uma assinatura do próprio de um dos lados; um pequeno fragmento da cela onde Mandela esteve preso, em Robben Island; uma camisola do Sporting, de listas brancas e verdes, com uma faixa negra na frente, onde está inscrita a assinatura de Nelson Mandela.

Foi a partir daquela camisola que se começou a construir a exposição que evoca o sócio 31.118 do clube de Alvalade. A diretora do Museu do Sporting explicou à TSF, numa visita aos preparativos da exposição, que a camisola foi assinada num encontro em 1997 entre Mandela , José Roquette - então presidente do Sporting C.P. -, e João Gomes, o fundador do Núcleo do Sporting em Joanesburgo. Foi nessa reunião que ficou acordado que Mandela seria sócio do clube de Alvalade. O registo foi confirmado a 28 de julho de 1997, há vinte e um anos.

Ouça a reportagem de Tiago Santos sobre os preparativos da exposição sobre Nelson Mandela

"Esta é também uma exposição sobre a história de uma amizade entre João Gomes, um sportinguista que vive há muitos anos na África do Sul, e Nelson Mandela. E é daí que nasce a possibilidade de Mandela ser sócio do Sporting", revela Isabel Victor.

Uma exposição a partir de relatos

Essa relação é contada na primeira pessoa pelo próprio João Gomes . Do acervo multimédia do Museu do Sporting é agora exposta uma entrevista do próprio, onde conta um dos encontros que teve com o antigo presidente sul-africano.

"Um dos pontos-chave deste vídeo é uma história em que o filho do João Gomes e o próprio se encontram com Nélson Mandela. Ora, Mandela ficou dez minutos a falar com o filho de João Gomes, ignorando o outro adulto", começa por explicar Miguel pereira, técnico do museu.

O filho de João Gomes ouviu então, sentando ao colo do antigo Nobel da Paz, a seguinte frase, "Eu não posso falar com todas as crianças do país, e portanto, tu, na tua escola, vais ser o meu embaixador e vais dizer as todos os teus amigos que gosto muito deles", conta Miguel Pereira. José Gomes é, ainda hoje, o guardião, na África do Sul, do cartão de sócio de Mandela.

Mas há mais histórias de gente que se cruzou com Mandela. Está também na exposição um busto de uma série rara, seis exemplares apenas, numerado, que chegou da África do Sul para esta exposição, cortesia de um empresário português radicado naquele país. Foi também daquele acervo pessoal que chegou um fragmento da cela de Robben Island, e uma fotografia de Mandela, assinada pelo próprio.

Objetos e testemunhos que falar de valores

"Trata-se de uma evocação com objetos de grande valor simbólico para assinalar evocar uma figura que nos deixa uma mensagem a importância que o desporto tem na união entre os povos, no reforço da amizade, nos grandes valores do humanismo, é também sobre a égide desta mensagem que vai ser lançada uma mensagem", explica a diretora do museu, Isabel Victor.

Entre as várias peças está também um certificado do Sporting enquanto associado da Fundação Mandela e ao Fundo para as Crianças, com o nome do antigo chefe de Estado - Nelson Mandela Children's Fund. A relação entre o clube e este fundo começou naquela reunião em Pretória, em 1997, mas mantém-se até aos dias de hoje.

Em forma de homenagem a Mandela, os jogadores do Sporting vão usar nas camisolas uma citação O desporto tem o poder de mudar o mundo". Camisolas de jogo que vão depois ser leiloadas, explica Isabel Victor. A iniciativa acontece a propósito do jogo de apresentação da equipa de futebol masculino, este sábado, frente ao Marselha.

Antes desse encontro, passa no Estádio uma mensagem em vídeo, gravada em Joanesburgo, onde Chester Williams, o primeiro negro a levantar a Taça do Mundo de Rugby pela seleção sul-africana, se dirige aos associados do Sporting. "Nelson Mandela, temos saudades. Vais viver sempre nos nossos corações", diz o atleta no fecho da mensagem, que é tornada pública à hora do jogo.

Este é também o mote para o arranque da exposição, patente no museu do Sporting até setembro.