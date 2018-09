A longa carreira do "Girafa" que chegou muito alto no Benfica. Veja as imagens

Foram 537 jogos e 20 títulos conquistados ao serviço do Benfica. São estes os números da carreira de Ânderson Luís da Silva, conhecido no mundo do futebol como Luisão, defesa central, que esta terça-feira se despede da carreira de futebolista.

Chegou em 2003, com 23 anos, e para além da elevada estatura, houve uma outra característica que saltou à vista na sua primeira aparição: para defesa, era franzino. Ficou com a alcunha de "Girafa".

Ao longo das 15 épocas que passou no Benfica, Luisão tornou-se capitão, marcou um golo que deu o título ao Benfica em 2005 e do qual ainda hoje se fala, viu Kelvin marcar aos 92' no Dragão e Jorge Jesus sair para Alvalade.

Mas viu também 20 títulos em Portugal: seis ligas portuguesas, três Taças de Portugal, sete Taças da Liga, e quatro Supertaças Cândido de Oliveira.