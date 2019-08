"A mentalidade do futebol português continua muito pequena"

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

O capitão do Sporting mostrou-se muito revoltado no final da derrota (2-3) frente ao Rio Ave em Alvalade.

"O que é normal é virem aqui e o Sporting ser sempre desfavorecido. Ao mínimo toque para as outras equipas é falta, para o Sporting nunca acontece nada... Não sei. Depois as supostas equipas pequenas queixam-se da arbitragem? Hoje não se podem queixar, pelo menos podem sair satisfeitos com a arbitragem que tiveram", disse.

Questionado sobre se viu os lances, o jogador leonino respondeu que "não falava apenas das grandes penalidades" e deixou uma crítica à arbitragem portuguesa.

"Não faço ideia, não revi as jogadas e não posso falar sobre isso. Não falo das grandes penalidades nem quando perdemos. A mentalidade do futebol português tem de mudar pois continua muito pequena, é por isso que na Europa não fazemos a diferença", rematou.