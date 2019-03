A sorte anda à roda esta manhã para FC Porto e Benfica na Europa

O FC Porto fica esta manhã a conhecer o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto o Benfica vai conhecer o clube a enfrentar nos quartos de final da Liga Europa. Os sorteios vão decorrer em Nyon, na Suíça.

PUB

As duas equipas portuguesas que continuam nas competições europeias vão estar atentas e o "objetivo" passa por evitar os "grandes do futebol europeu".

O FC Porto está entre as oito melhores equipas da Liga dos Campeões, e a tarefa não se adivinha fácil. Ajax, Tottenham, Manchester City, Juventus, Barcelona, Manchester United e Liverpool estão em jogo.

Olhando para as possíveis escolhas, os holandeses do Ajax, na teoria são a equipa mais acessível. Já jogaram esta temporada com o Benfica, onde venceram em Amesterdão (1-0) e empataram no Estádio da Luz (1-1). Mesmo assim têm currículo a eliminação do tricampeão em título, o Real Madrid.

Por outro lado, o quadro dos oitavos de final inclui outros antigos campeões europeus, e com muitos portugueses em representação. Manchester United, do antigo portista Diogo Dalot, FC Barcelona, de Nelson Semedo, Juventus de Cristiano Ronaldo. Apenas o Manchester City, de Bernardo Silva, e Tottenham não têm no museu a taça da Liga dos Campeões.

Raio X dos oito "resistentes" da Liga dos Campeões (fonte UEFA)

Ajax (Holanda)

Ranking da UEFA: 22

Esta época: 8V 5E 1D 29GM 12GS (incluindo pré-eliminatórias)

Oitavos-de-final: 5-3 com o Real Madrid

Melhor marcador: Dušan Tadić (6, 9 incluindo pré-eliminatórias)

Época passada: terceira pré-eliminatória ("play-off" da UEFA Europa League)

Melhor resultado: Vencedor x 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

Resumo da época: Na temporada passada o Ajax foi eliminado da Europa em Agosto. Desta vez - enquanto mantém mais uma animada corrida pelo título com o PSV Eindhoven - conseguiu ultrapassar três pré-eliminatórias, empatou por duas vezes com o Bayern e somou dez pontos num grupo em que também estavam Benfica e AEK Atenas. Nos oitavos-de-final, após uma azarada derrota em casa por 2-1 com o Real Madrid, o Ajax surpreendeu o detentor do troféu na capital espanhola por 4-1 e terminou com o reinado de mais de 1000 dias do Real como campeão europeu.

Barcelona (Espanha)

Ranking da UEFA: 2

Esta época: V5 E3 D0 M19 S6

Oitavos-de-final: 5-1 - Lyon

Melhor marcador: Lionel Messi (8)

Última época: quartos-de-final

Melhor resultado: Vencedor x5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

Resumo da época: Bem colocado para manter o título espanhol, o Barcelona tem lidado com alguns contratempos, incluindo duas ausências prolongadas de Lionel Messi, por lesão. Enquanto se mantém dominador no plano interno, não passa dos quartos-de-final desde 2015 e querem melhorar isso já este ano.

Juventus (Iália)

Ranking da UEFA: 5

Esta época: 5V 0E 3D 12GM 6GS

Oitavos-de-final: 3-2 com o Atlético

Melhor marcador: Paulo Dybala (5)

Época passada: quartos-de-final

Melhor resultado: Vencedor x2 (1985, 1996)

Resumo da época: A Juventus continua a dominar a Serie A com boas perspectivas de vencer pela oitava vez seguida a competição. A "dobradinha" nacional já não é possível, após a eliminação na Taça de Itália frente à Atalanta mas o sonho mais desejado em Turim continua de pé, já que Cristiano Ronaldo ajudou - e de que maneira - a sua equipa a operar uma reviravolta sensacional diante do Atlético, com um "hat-trick" na segunda mão dos oitavos-de-final.

Liverpool (Inglaterra)

Ranking da UEFA : 12

Esta época: V4 E1 D3 M12 S8

Oitavos-de-final: 3-1 - Bayern

Top scorer: Sadio Mané, Mohamed Salah (3)

Época passada: vice-campeão

Melhor resultado: Vencedor x5 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005)

Resumo da época: Se calhar não tão explosivo como na época passada na caminhada até Kiev, a equipa de Jürgen Klopp está mais consistente esta temporada. Sofreu apenas 17 golos em 30 jogos na Premier League e continua a lutar pelo título ombro-a-ombro com o Manchester City. Sofreu um pouco na fase de grupos, mas afastou o Bayern nos oitavos-de-final, depois de uma assertiva exibição na segunda mão em Munique.

Manchester City (Inglaterra)

Ranking da UEFA: 6

Esta época: W5 D1 L1 F19 A8

Oitavos-de-final: 16: 10-2 com o Schalke

Melhor marcador: Sergio Agüero (5)

Época passada: quartos-de-final

Melhor resultado: meias-finais (2016)

Resumo da época: A equipa de Josep Guardiola venceu a Taça da Liga inglesa em Fevereiro, está nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra e, apesar de um deslize em Dezembro, está novamente em boa posição de vencer a Premier League. Persegue uma inédita vitória na UEFA Champions League e mostraram argumentos de sobra frente ao Schalke.

Manchester United (Inglaterra)

Ranking da UEFA:16

Esta época: 4V 1E 3D 10GM 7GS

Oitavos-de-final: 3-3 com o Paris (apurado devido aos golos fora)

Melhores marcadores: Romelu Lukaku, Paul Pogba, Marcus Rashford (2)

Época passada: oitavos-de-final

Melhor resultado: Vencedor x 3 (1968, 1999, 2008)

Resumo da época: Por onde começar? O United esteve bem abaixo do esperado sob o comando de José Mourinho na primeira metade da época e distava 19 pontos da liderança da Premier League quando houve mudança de técnico em Dezembro. Ole Gunnar Solskjær conseguiu 14 vitórias nos primeiros 17 jogos e o United está de novo na luta por um lugar entre os quatro primeiros, passou aos quartos-de-final da Taça de Inglaterra e, de forma sensacional, também comparece entre os oito melhores da Europa.

FC Porto (Portugal)

Ranking da UEFA: 9

Esta época: 6V 1E 1D 19GM 9GS

Oitavos-de-final: 4-3 com a Roma (ap)

Melhor marcador: Moussa Marega (6)

Época passada: oitavos-de-final

Melhor resultado: Vencedor x 2 (1987, 2004)

Resumo da época: Privado de jogadores importantes, como Vincent Aboubakar e Moussa Marega, o Porto saiu de Roma com uma derrota por 2-1, mas ainda a tempo de recuperar e passar aos quartos-de-final. Foi mais uma bela exibição dos "dragões", que ainda lutam pelo título na Liga portuguesa com o Benfica - apesar da derrota por 2-1 na recepção aos encarnados a 2 de Março - e continuam também na Taça de Portugal.

Tottenham (Inglaterra)

Ranking da UEFA: 18

Esta época: 3V 2E 2D 12GM 10GS

Oitavos-de-final: 4-0 com o Dortmund

Melhor marcador: Harry Kane (5)

Época passada: "play-off" da UEFA Europa League

Melhor resultado: meias-finais (1962)

Resumo da época: Contra todas as probabilidades, os Spurs voltaram a fazer uma campanha impressionante. Apesar da mudança de estádio estar atrasado, de não terem contratado jogadores nos dois últimos períodos de transferências e de várias lesões de jogadores importantes, incluindo Harry Kane, os ingleses estiveram na luta pelo título da Premier League durante boa parte da época e ainda sonham com a glória europeia. Mauricio Pochettino merece uma vénia.

Benfica no "lote" dos quartos de final da Liga Europa

O Benfica também vai a sorteio esta manhã. Na Liga Europa os encarnados podem ter adversários como Arsenal, Nápoles ou Chelsea, nomes grandes do futebol europeu mas se a sorte não for "madrasta" a equipa de Bruno Lage, pode ter pela frente o Slavia de Praga, Villarreal, Valência ou E. Frankfurth.

Também destaque nesta prova para alguns portugueses em prova, como Gonçalo Guedes na equipa "Che", ou Gonçalo Paciência nas "águias negras" da Alemanha.

Raio X das oito equipas em prova na Liga Europa (fonte UEFA)

Arsenal (Inglaterra)

Esta época: 7V 1E 2D 19GM 6GS (começou na fase de grupos)

Melhor marcador: Pierre-Emerick Aubameyang (4)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Benfica (POR) 0V 1E 1D 2GM 4GS

Chelsea (ENG) 0V 1E 1D 2GM 3GS

Frankfurt (GER) N/D

Nápoles (ITA) 1V 0E 1D 2GM 2GS

Slávia Praga (CZE) 1V 1E 0D 7GM 0GS

Valência (ESP) 1V 2E 2D 3GM 4GS

Villarreal (ESP) 2V 2E 0D 5GM 1GS

Benfica (Portugal)

Esta época: 2V 1E 1D 5GM 2GS (16 avos-de-final)

Melhor marcador: Eduardo Salvio, Haris Seferović, Jonas, Ferro, Alex Grimaldo (1)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) 1V 1E 0D 4GM 2GS

Chelsea (ENG) 0V 0E 3D 2GM 5GS

Frankfurt (GER) N/D

Nápoles (ITA) 1V 0E 3D 7GM 9GS

Slávia Praga (CZE) N/D

Valência (ESP) N/D

Villarreal (ESP) 0V 1E 1D 1GM 2GS

Chelsea (Inglaterra)

Esta época: 9V 1E 0D 25GM 4GS (fase de grupos)

Melhor marcador: Olivier Giroud (9)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) 1V 1E 0D 3GM 2GS

Benfica (POR) 3V 0E 0D 5GM 2GS

Frankfurt (GER) N/D

Nápoles (ITA) 1V 0E 1D 5GM 4GS

Slávia Praga (CZE) N/D

Valencia (ESP) 3V 3E 0D 9GM 4GS

Villarreal (ESP) N/D

E. Frankfurt (Alemanha)

Esta época: 8V 2E 0D 24GM 8GS (fase de grupos)

Top scorer : Luka Jović (7)

Melhor marcador: Luka Jović (7)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) N/D

Benfica (POR) N/D

Chelsea (ENG) N/D

Nápoles (ITA) 2V 0E 0D 2GM 0GS

Slávia Praga (CZE) N/D

Valência (ESP) N/D

Villarreal (ESP) N/D

Nápoles (Itália)

Esta época: 3V 0E 1D 9GM 4GS (a6 avos-de-final)

Melhor marcador: Arkadiusz Milik (2)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) 1V 0E 1D 2GM 2GS

Benfica (POR) 3V 0E 1D 9GM 7GS

Chelsea (ENG) 1V 0E 1D 4GM 5GS

Frankfurt (GER) 0V 0E 2D 0GM 2GS

Slávia Praga (CZE) N/D

Valência (ESP) 2V 0E 0D 6GM 1GS

Villarreal (ESP) 2V 2E 2D 6GM 4GS

Slávia Praga (Rep. Checa)

Esta época: 5V 3E 2D 14GM 9GS (fase de grupos)

Melhor marcador: Miroslav Stoch, Milan Škoda, Jaromír Zmrhal (2)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) 0V 1E 1D 0GM 7GS

Benfica (POR) N/D

Chelsea (ENG) N/D

Frankfurt (GER) N/D

Nápoles (ITA) N/D

Valência (ESP) 0V 3E 1D 3GM 4GS

Villarreal (ESP) 0V 1E 1D FGM 4GS

Valência (Espanha)

Esta época: 3V 1E 0D 6GM 2GS (16 avos-de-final)

Melhor marcador: Rodrigo (2)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) 2V 2E 1D 4GM 3GS

Benfica (POR) N/D

Chelsea (ENG) 0V 3E 3D 4GM 9GS

Frankfurt (GER) N/D

Nápoles (ITA) 0V 0E 2D 1GM 6GS

Slávia Praga (CZE) 1V 3E 0D 4GM 3GS

Villarreal (ESP) 1V 1E 0D 1GM 0GS

Villarreal (Espanha)

Esta época: 5V 5E 0D 19GM 8GS (fase de grupos)

Melhor marcador: Gerard Moreno (4)

Confrontos directos nas provas da UEFA

Arsenal (ENG) 0V 2E 2D 1GM 5GS

Benfica (POR) 1V 1E 0D 2GM 1GM

Chelsea (ENG) N/D

Frankfurt (GER) N/D

Nápoles (ITA) 2V 2E 2D 4GM 6GS

Slávia Praga (CZE) 1V 1E 0D 4GM 2GS

Valência (ESP) 0V 1E 1D 0GM 1GS