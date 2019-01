Abel Braga sobre Wendel: "Disse a Jesus que tinha de ter calma com ele"

Tudo aconteceu muito rápido na carreira de Wendel, e, talvez por isso, explica o treinador Abel Braga, só agora o médio brasileiro se esteja a impor no Sporting. Em entrevista à TSF, o treinador que lançou Wendel no Fluminense explica que o jogador precisa de atenção suplementar por parte dos treinadores, porque nem sempre é fácil a um jovem lidar com sucesso prematuro.

"Uma vez conversei com [Jorge] Jesus e disse que ele tinha de ter calma, um pouco de paciência, porque era um grande jogador", explica o atual treinador do Flamengo. "Ele precisa de carinho. Todos os jogadores precisam de confiança, mas este em especial, porque vem de uma família muito humilde. Tudo aconteceu com ele de forma meteórica, muito rapidamente. Isso causa conflitos mentais".

Com Abel Braga no comando da equipa do Fluminense, Wendel foi a revelação do tricolor no Brasileirão de 2017. O jovem de 19 anos agarrou um lugar numa equipa em crise, numa posição semelhante àquela em que hoje é utilizado no Sporting de Marcel Keizer.

"Pensar que, num ano, estava no futebol de base e, passados alguns meses, está na equipa principal, ou na Europa. Tudo isto requer um cuidado maior, um entendimento maior do perfil do atleta para que ele possa render", aponta Abel Braga.

Pouco utilizado com José Peseiro e Jorge Jesus, Wendel tem conquistado um lugar na equipa principal com Marcel Keizer. Com o técnico holandês joga à frente do médio defensivo, próximo de Bruno Fernandes. "Ele Tem uma mudança de velocidade muito boa, capacidade para se infiltrar por dentro e boa finalização. É esse o lugar onde ele rende melhor", considera o veterano técnico brasileiro.