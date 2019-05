Aboubakar lesiona-se durante treino do FC Porto e está em risco para o Jamor

O avançado do FC Porto teve uma época marcada por lesões © Ivan Del Val/Global Imagens

O camaronês Vincent Aboubakar contraiu uma microrrotura na coxa esquerda durante o treino do FC Porto, no Olival, de preparação para a final da Taça de Portugal de futebol com o Sporting.

Segundo a informação publicada no sítio dos 'dragões', a sessão contou com a presença do guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, da equipa B. Diogo Leite esteve ausente por se encontrar ao serviço da seleção portuguesa de sub-20.

O plantel principal portista volta a treinar na quinta-feira, no Olival, à porta fechada.

FC Porto e Sporting defrontam-se sábado, pelas 17:15, na final da Taça de Portugal, no estádio Nacional, no Jamor.