Aboubakar na lista do FC Porto para a fase de grupos da Liga Europa

O avançado camaronês Vincent Aboubakar integra o lote de 21 inscritos para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, ficando ainda a faltar a lista B, destinada a jogadores formados no clube, anunciou hoje a UEFA.

Aboubakar é a grande surpresa na lista da equipa orientada por Sérgio Conceição, uma vez que o ponta de lança ainda nem se estreou em jogos da I Liga na presente temporada, tendo apenas cumprido quatro minutos na derrota (3-2) frente aos russos do Krasnodar, que ditou a eliminação dos 'dragões' da Liga dos Campeões, e ainda 90 minutos ao serviço da equipa B 'azul e branca', na II Liga.

A saída do FC Porto para outro clube, como o Besiktas, da Turquia, chegou a ser equacionada, mas o jogador acabou por permanecer na 'invicta'.

Jogadores jovens que têm merecido a confiança do técnico portista, como o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Diogo Leite e Tomás Esteves, o médio Romário Baró e o avançado Fábio Silva devem constar na lista B, que será oficializada pela UEFA na próxima semana.

Na Liga Europa, o FC Porto está inserido no grupo G, com os escoceses do Rangers, primeiro adversário da prova, os suíços do Young Boys e os holandeses do Feyenoord.

Lista de 21 jogadores:

- Guarda-redes: Marchesin e Mbaye.

- Defesas: Pepe, Marcano, Alex Teles, Manafá, Mbemba e Saravia.

- Médios: Bruno Costa, Ndiyae, Uribe, Danilo, Otávio e Sérgio Oliveira.

- Avançados: Luis Diaz, Nakajima, Corona, Marega, Zé Luís, Aboubakar e Soares.