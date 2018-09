Aboubakar sofreu rotura de ligamentos e vai ser operado

O avançado camaronês Vincent Aboubakar sofreu uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo na vitória por 1-0 frente ao Tondela, na sexta-feira, em jogo da sexta jornada da I Liga, anunciou este sábado o campeão português de futebol.

Aboubakar, que soma quatro golos na presente edição do campeonato, vai enfrentar uma longa paragem e alvo de uma intervenção cirúrgica, para debelar as roturas do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho esquerdo.

O avançado internacional camaronês foi substituído aos 64 minutos do encontro pelo brasileiro Soares, que, aos 85 minutos, viria a marcar o golo da vitória dos dragões, permitindo que os 'azuis e brancos' se isolassem provisoriamente na liderança do campeonato, com mais um ponto do que o Benfica e mais dois do que o Sporting de Braga, que visita o Belenenses no domingo.

Aboubakar juntou-se no boletim clínico do FC Porto a Brazoer e João Pedro, que cumpriram tratamento e ginásio, sendo que o holandês realizou ainda treino condicionado.

A formação comandada por Sérgio Conceição retomou este sábado os treinos, um dia depois da vitória frente aos tondelenses, tendo em vista a receção aos turcos do Galatasaray, na quarta-feira, em jogo para o Grupo D da Liga dos Campeões, competição para a qual Soares não está inscrito.