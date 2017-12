AC Milan vence Inter e está nas 'meias' da Taça de Itália

O AC Milan apurou-se para as meias-finais da Taça de Itália de futebol ao vencer o vizinho e eterno rival Inter Milão, por 1-0, com o golo do triunfo a aparecer apenas no prolongamento.

Em San Siro, após o 'nulo' verificado no tempo regulamentar, Patrick Cutrone, avançado de 19 anos das escolas do AC Milan, resolveu o dérbi, com um remate certeiro aos 104 minutos.

O português André Silva foi suplente não utilizado do lado do AC Milan, enquanto João Cancelo e João Mário (saiu aos 67 minutos) foram titulares no Inter Milão, que já vinha de duas derrotas consecutivas no campeonato.

Nas meias-finais, que são disputadas a duas mãos, o AC Milan vai defrontar a Lazio, que na terça-feira eliminou a Fiorentina, com um triunfo por 1-0.

No dia 2 de janeiro de 2018, o Nápoles recebe a Atalanta e, no seguinte, os quartos de final ficam fechados com o dérbi de Turim, a opor a Juventus, detentora do título, ao Torino.