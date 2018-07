Académica com reforço de peso na apresentação oficial

Hugo Almeida foi a grande surpresa da noite, durante apresentação oficial da equipa para a temporada 2018/19, perante os sócios e adeptos academistas, que decorreu esta segunda-feira à noite, no Jardim da Sereia, em Coimbra.

Os "estudantes" já tinham prometido, nas redes sociais, que para apresentação dos novos equipamentos e plantel da próxima época iriam existir outras novidades.

O avançado que representou a Seleção portuguesa por 57 ocasiões, nas quais marcou 19 golos, encontrava-se sem clube, e portanto chega a Coimbra a custo zero. Ao serviço da equipa das quinas participou em dois Mundiais (África do Sul 2010 e Brasil 2014) e dois Europeus (Áustria/Suíça 2008 e Ucrânia/Polónia 2012), nos quais jogou por sete vezes, marcando apenas um golo, no Mundial 2010, na África do Sul, no jogo frente à Coreia do Norte, que terminou 7-0.

Hugo Almeida regressa assim a Portugal, para atuar na II Liga, após 16 anos no estrangeiro. O jogador de 34 anos, formado na Naval 1.º de Maio, equipa de onde é natural (Figueira da Foz ), saiu para o FC Porto, ainda com idade de júnior, onde completou a sua formação. Em 2002/03 estreou-se na equipa principal do FC Porto, onde entrou aos 60', num jogo para a Taça de Portugal em que os dragões venceram o Trofense por 2-0. Nessa mesma época acabou por ser emprestado ao União de Leiria, na segunda metade da temporada, onde se estreou na I Liga portuguesa, num jogo frente ao Gil Vicente.

Hugo Almeida acabou por regressar ao FC Porto mas, não se conseguindo impor, foi emprestado novamente ao União de Leiria e depois ao Boavista, até que conseguiu fixar-se no plantel portista, na época 2005/06, pela mão do técnico holandês Co Adrianse. No final da temporada, onde marcou 5 golos em 38 jogos, e onde se sagrou campeão nacional pelo FC Porto, o avançado teve a sua primeira experiência no estrangeiro, ao ser emprestado ao Werder Bremen, da Alemanha.

No final da primeira época ao serviço dos alemães, onde apontou 13 golos em 49 jogos, acabou por ser adquirido pelo Werder Bremen a título definitivo. Hugo Almeida teve ligado aos alemães durante quatro temporadas, onde foi bem-sucedido (68 golos em 187 jogos), sendo transferido para o Besiktas, da Turquia, na época 2010/11.

No Besiktas, Hugo Almeida esteve durante quatro temporadas, nas quais marcou 47 golos em 108 jogos. Depois da experiência no Besiktas, naquele que foi o último clube em que conseguiu jogar com regularidade e demonstrar um bom nível exibicional, Hugo Almeida teve passagens pelo Cesena (Itália), onde fez 10 jogos/ 0 golos, Kuban Krasnodar (Rússia), 13 jogos/ 3 golos, Anzhi (Rússia), 14 jogos/ 4 golos, Hannover 96 (Alemanha), 7 jogos/ 1 golo, AEK (Grécia), 30 jogos/ 5 golos e por último Hajduk Split (Croácia), 14 jogos/ 3 golos.

Hugo Almeida conquistou, ao longo da sua carreira, duas ligas portuguesas, duas supertaças Cândido de Oliveira, duas taças de Portugal, uma Liga dos Campeões, uma taça da liga alemã (extinta), uma Taça da Alemanha, uma supertaça alemã, uma Taça da Turquia e uma Liga grega.

A Académica era um dos candidatos a subir à I Liga, na época passada, mas acabou por falhar esse objetivo, terminando a II Liga no 4.º lugar. Esta época, o regresso ao primeiro escalão do futebol português, volta a ser um dos objetivos do clube, que agora é treinado por Carlos Pinto, técnico que levou o Santa Clara à I Liga, após ficar em 2.º lugar na tabela classificativa.