Académica lamenta "profundamente" episódio com adepto ferido e condena violência

A Académica condena "veementemente" as cenas de violência que marcaram o jogo amigável contra o Benfica, disputado na noite deste sábado e que acabou com uma vitória encarnada por 8-0.

Em comunicado, a direção dos 'estudantes' lamenta os incidentes, que obrigaram ao internamento de um adepto, e diz estar "totalmente disponível para colaborar com as autoridades na identificação dos responsáveis".

"O Presidente da Direcção da Académica, Pedro Roxo, está em contacto directo com o adepto ferido e já disponibilizou todos os meios à disposição do clube para o que for necessário para a sua recuperação", lê-se no mesmo comunicado. O adepto em questão fraturou uma vértebra.

Já ontem, o treinador do Benfica tinha criticado duramente dos desacatos que obrigaram a interromper o jogo. Bruno Lage considera que está na altura de começar a prender os responsáveis por este tipo de comportamentos.

Ouvido este domingo pela TSF, o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, reforçou o apelo para o fim da violência e disse esperar que a nova lei contra a violência no desporto ajude a prevenir e combater destes casos.