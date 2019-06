Acro Clube da Maia fez das medalhas "um hábito". Depois de Minsk, vem aí "festa rija"

© Tatyana Zenkovich/Reuters

A ginástica acrobática portuguesa está a dar cartas nos Jogos Europeus de Minsk. O trio composto por Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia já conquistou três medalhas - uma de bronze e duas de prata, tendo a mais recente sido conquistada neste domingo.

Pub Pub

As três atletas portuguesas representam o Acro Clube da Maia e a TSF quis saber que é o segredo para o sucesso. O presidente do clube, Manuel Barros, já nem estranha a chuva de medalhas: "É um hábito, há vários anos, a conquista de várias medalhas a nível mundial - em Taças do Mundo - e em Campeonatos da Europa", para vários atletas do Acro Clube.

A receita para a vitória veio logo a seguir: "Provavelmente é por ser da Maia, onde as pessoas são briosas e tentam estar sempre no top mundial."

Manuel Barros dá conta do percurso medalhado do Acro Clube da Maia. 00:00 00:00

A história da ginástica acrobática, conta Manuel Barros, remonta a 2004, "pela mão do Acro Clube da Maia e, desde então, não tem falhado uma representação em Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo".

Os resultados foram sempre "muitíssimo bons" e a primeira medalha chegou à Maia em 2009. "A partir daí nunca mais parámos, já vamos em mais de 20 medalhas - sejam elas de ouro, prata ou bronze - em campeonatos europeus ou mundiais", celebra o presidente do clube da Maia.

Com a conquista da prata deste domingo, e a horas da noite de São João, a festa na Maia promete durar até segunda-feira... e vai mesmo chegar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde as ginastas vão ser recebidas por volta das 20h.

"Haverá festa rija, uma extensão do que é a noite de São João no Porto. Vai transferir-se para o aeroporto e vamos todos realçar este grande feito a que o clube já está habituado mas que, em Portugal, se teima em não recordar." As medalhas estão conquistadas, a festa já está prometida.