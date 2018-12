Libertado adepto suspeito de atacar autocarro do Boca Juniors

A justiça argentina libertou esta quinta-feira o adepto do River Plate que tinha sido detido e condenado pelo ataque ao autocarro do Boca Juniors, que levou ao adiamento da segunda mão da final da Taça Libertadores em futebol.

Depois de ter sido condenado, primariamente, a dois anos e quatro meses de prisão, Matías Firpo viu o tribunal emitir esta quinta-feira a decisão, que, segundo fontes judiciais, terá sido tomada após "julgamento abreviado".

O tribunal decretou, como medidas acessórias, a interdição do adepto ao Estádio do River Plate, bem como a qualquer tipo de evento desportivo de maior repercussão, durante os dois anos e quatro meses a que havia sido condenado.

Firpo terá de cumprir ainda 180 horas de trabalho comunitário e terá de se reger por "certas normas de conduta".

Como um dos adeptos responsáveis pelo ataque ao autocarro do Boca, do qual resultaram algumas lesões em jogadores e o adiamento do jogo, Firpo foi detido sob acusação de delitos de danos agravados, por impedir a realização de um espetáculo desportivo e pela promoção à criação de grupos violentos.

Na sequência dos desacatos, a Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) agendou a segunda mão da final para "fora do território argentino", por não se encontrarem reunidas as condições necessárias de segurança, e elegeu o Santiago Bernabéu, em Madrid, para receber, no domingo, o jogo.