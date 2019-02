"Adeptos do Benfica veem-me como um deles e revejo-me nisso"

O treinador da equipa de futebol do Benfica, Bruno Lage, revelou esta terça-feira "enorme orgulho" com a renovação de contrato até junho de 2023 e disse que os adeptos 'encarnados' o veem "como um deles".

PUB

"As pessoas veem-me como um deles e eu revejo-me nisso. Quero o mesmo que eles, uma equipa a jogar bom futebol, atrativo e que vença, que é o fundamental neste clube. Sinto que os adeptos veem o treinador do Benfica como um deles", afirmou Bruno Lage, em declarações à BTV.

O técnico transmitiu "um sentimento enorme orgulho" pela renovação do vínculo hoje acertada e considerou que esta é "uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido nas últimas seis semanas".

"Sinto enorme orgulho no percurso que tenho nesta casa. Além do futebol de 7, treinei os iniciados, juvenis, juniores, equipa B e agora tenho esta oportunidade fantástica de treinar a equipa principal. Temos de estar todos empenhados neste rumo, com esta dinâmica de boas exibições e vitórias", referiu.

Bruno Lage salientou igualmente a "ligação fantástica" a Luís Filipe Vieira, revelando "gratidão" "por tudo o que o presidente do Benfica tem feito" pela carreira do treinador.

"Foi com ele que entrei nesta casa [em 2004] e, a determinada altura, falámos na possibilidade de eu sair para evoluir, mas nunca perdemos o contacto e, passados seis anos, houve a oportunidade de voltar. Neste momento difícil, com a mudança de equipa técnica, apostou num treinador da equipa B, viu confirmado o nosso trabalho e acredita que podemos trazer glória ao clube. Fico satisfeito e grato ao presidente por tudo o que tem feito pela minha carreira", afirmou.

A renovação de vínculo até 2023 é também extensível aos quatro elementos da equipa técnica que transitaram da equipa B com o técnico: Nélson Veríssimo, Alexandre Silva, Fernando Fereira e Jhony Conceição.

Bruno Lage, de 42 anos, assumiu o comando técnico da equipa principal do Benfica em 03 de janeiro último, sucedendo, na altura, "provisoriamente" a Rui Vitória, que deixou os 'encarnados' após três épocas e meia.

O antigo treinador da equipa B dos 'encarnados' comandou a equipa principal em 11 jogos, contando sete vitórias nos sete encontros do campeonato, além de dois triunfos para a Taça de Portugal e um para a Liga Europa, tendo apenas perdido frente ao FC Porto (3-1), em jogo da Taça da Liga.