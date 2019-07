© Filipe Amorim/Global Imagens

O sorteio decorreu esta quinta-feira em Nyon, na Suíça e a equipa leonina, campeã em título, ficou integrada no Grupo 1 do "caminho A", em conjunto com os sérvios do Ekonomac Kragujevac, os bósnios do Mostar e os eslovenos do Dobovec, que vão organizar os jogos do Grupo.

O Benfica, campeão nacional, vai disputar a poule 2 com os belgas do Halle Gooik, os azeris do Araz Naxçivan e os ucranianos do Kherson. Esta poule vai ser organizada pelo Halle Gooik da Bélgica.