Agente coloca Hermes no Cruzeiro, mas presidente desmente

Maickel Portela garante que Hermes está muito perto de assinar pelo Cruzeiro, para jogar no clube de Belo horizonte por empréstimo. Mas há um pequeno problema: o presidente do clube diz que não está em curso qualquer negociação tendo em vista a contratação do defesa do Benfica.

Em declarações ao site brasileiro Superesportes, o empresário do jogador revelou que o alegado negócio está muito bem encaminhado: "A negociação está em andamento, não tenho muitos detalhes a dizer. Acredito que as coisas possam se resolver até o início da próxima semana". E mesmo dizendo que não, lá acabou por revelar até alguns pormenores: "O Benfica tem um projeto de emprestá-lo para que ele volte no futuro. É um jogador jovem que precisa jogar, então a melhor saída é o empréstimo. Mas o contrato dele é longo, por isso terá tempo de voltar a ser opção dos portugueses."

Em reação a estas declarações, o presidente do Cruzeiro, que está demissionário, Gilvan Tavares, foi perentório: não há qualquer negociação.

O presidente do Cruzeiro garante que não há qualquer negociação

"É lógico que pela grandeza do Benfica todos os jogadores do Benfica interessam ao Cruzeiro... Mas não tem nenhuma negociação em andamento, a respeito desse atleta, com o Cruzeiro."