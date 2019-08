Agustín Marchesín oficializado como reforço do FC Porto

© Twitter FC Porto

O guarda-redes argentino, Agustín Marchesín, já foi apresentado como jogador do FC Porto através de uma menagem nas redes sociais do clube.

Agustín Marchesín chega quinta-feira à noite a Portugal acompanhado pelo empresário, Daniel Bolotnicoff. O internacional argentino cumprir os exames médicos e assinou contrato com os dragões para as próximas quatro épocas.

O jogador tem 31 anos e chega a Portugal, oriundo do América do México onde jogou 130 jogos e venceu três títulos. No FC Porto vai ter a missão de suceder a Iker Casillas na baliza dos azuis e brancos.

O guarda-redes argentino vai estar às ordens de Sérgio Conceição no treino desta tarde, marcado para as 17h00, no Olival.