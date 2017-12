Aimar: "Os jogadores que passam por treinadores como Jesus tornam-se melhores"

Educa-se com o que se diz, educa-se com o que se faz, mas também se educa com o que se é - Pablo Aimar

Pablo Aimar agora é treinador. Em julho foi apresentado como selecionador sub-15 da Argentina, onde deixava já antever o estilo de liderança: transmitir valores e aniquilar o medo de jogar bem. Em novembro, dando uma maozinha aos sub-17 de Diego Placente, que venceram o Campeonato Sul-Americano, voltou a lembrar que ganhar não chega.

O ex-médio voltou a falar, desta vez em entrevista ao jornal argentino La Nacion. Aimar conversou sobre treinadores que o marcaram, sobre a atual seleção argentina, os miúdos que treina e, pelo meio destas temáticas, referiu Jorge Jesus e Benfica.

"Estou convencido que os grandes treinadores são esses, os que ensinam. Vejo o Manchester City, por exemplo, e admiro que Guardiola tenha conseguido, depois de dez dias no clube, que a equipa tenha 70% de posse de bola. Os jogadores que passam por treinadores assim, e a mim tocaram-me José [Pekerman], Bielsa e Jorge Jesus, depois de um tempo tornam-se jogadores melhores", explica.

O antigo criativo critica também a forma como se vê o futebol na Argentina, em que só interessa ganhar. Qualquer coisa abaixo disso é um fracasso, diz por outras palavras. "Somos a Argentina e isso só acontece cá: vais a um Mundial e a única coisa que interessa é ganhar. Somos assim. No Estudiantes de Río Cuarto só se podia ganhar; fui para o River e o River não empata, ganha; fui ao Valência e naqueles anos era uma equipa que tinha de ganhar; em Saragoça tive duas más temporadas; depois tive no Benfica, onde não podes ganhar por menos de dois golos. É muito melhor jogar numa equipa assim que numa em que podes empatar, mas habituas-te a ter a corda no pescoço."

Pablo Aimar desejou ainda que tudo corra bem à seleção argentina no Campeonato do Mundo, no próximo verão. "Estes rapazes são os atuais vice-campeões do mundo e supostamente estão em dívida... Jogaram a final do Mundial, por deus."