Ainda há bilhetes para o Clássico, mas só para sócios do Benfica

A lotação ainda não está esgotada para o Benfica-Sporting desta quarta-feira à noite no Estádio da Luz.

O Benfica informou na terça-feira que ainda estão disponíveis cerca de 500 bilhetes, mas apenas para os sócios do clube.

A expectativa aponta para casa cheia. Na luz vão estar mais de 60 mil espetadores.

Na quarta-feira, o Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 39, no Estádio da Luz, pelas 21h30, num encontro referente à 16.ª jornada na I Liga de futebol.