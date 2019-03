Ajax goleia em Madrid e afasta Real das competições europeias

O Real Madrid, tricampeão europeu, foi afastado esta noite das competições europeias pelo Ajax. A equipa holandesa bateu a formação merengue (1-4), no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Zyech adiantou o Ajax logo aos sete minutos e, aos 18, a equipa holandesa colocou-se em vantagem na eliminatória por intermédio de David Neres. No banco do Real, o técnico Santiago Solari não gostava do que via e fez entrar Ascensio e Gareth Bale.

Na segunda parte, Dusan Tadic fez o 3-0, na passagem do minuto 62, tendo o Real reduzido pouco depois, por Ascensio. Mas os holandeses, numa altura em que o Real estava por cima, aumentaram a vantagem dois minutos depois por Lasse Schoene.

No outro jogo da noite, o Tottenham bateu o Borussia Dortmund na Alemanha (0-1), confirmando o favoritismo na eliminatória. O único golo da partida foi apontado por Harry Kane aos 49 minutos.