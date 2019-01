Al Hilal oficializa saída de Jorge Jesus

Seis meses depois de ter chegado à Arábia Saudita, Jorge Jesus deixa o comando técnico do Al-Hilal. A rescisão do contrato por mútuo acordo foi oficializada esta noite após uma reunião entre o técnico português e a direção do clube saudita.

O clube do Médio Oriente tinha o objetivo de prologar o contrato do ex-técnico do Sporting e do Benfica, para liderar um projeto a longo prazo. Mas Jorge Jesus não se comprometeu com o emblema de Riade.

#Alhilal Club Board of Directors terminates "Jesus" contract, and appoints "Zoran" as head coach pic.twitter.com/9zULT6Aubg - AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 30 de janeiro de 2019

O presidente do clube saudita, Mohammad Bin Faisal, ficou descontente por estar há cerca de dois meses à espera de uma resposta positiva de Jorge Jesus, numa altura em que foi convidado a renovar contrato e a ser responsável pela formação do Al Hilal.

Termina desta forma a primeira aventura do treinador de 64 anos no estrangeiro. Em 24 jogos, o Al-Hilal sob orientação de Jesus somou 19 vitórias, deixando o clube na liderança do campeonato, com mais três pontos que o Al Nassr, orientado por Rui Vitória.