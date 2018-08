Alarcón vence na Senhora da Graça e está a um pequeno passo do triunfo

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) consolidou hoje a vantagem na liderança da Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer na Senhora da Graça, no final da nona e penúltima etapa.



No final dos 155,2 quilómetros, entre Felgueiras e Mondim de Basto, Alarcón venceu em 4:22.47 horas, deixando o português Edgar Pinto (Vito-Feirense-Blackjack) a cinco segundo, o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) a sete e o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) a nove.



Na geral, o vencedor de 2017 passou a ter 1.01 minutos sobre Jóni Brandão e 1.48 sobre García de Mateos.



A 80.ª Volta a Portugal termina no domingo, com um contrarrelógio de 17,3 quilómetros, em Fafe.