Alejandro Martins (Toyota) vence Baja de Idanha-a-Nova

Com um andamento muito consistente e bastante determinado, Alejandro Martins conquistou o 2.º triunfo da temporada ao vencer, com autoridade, a Baja de Idanha-a-Nova.

O triunfo do piloto da Toyota Hilux, a que se juntaram as desistências dos dois primeiros classificados do campeonato -- Hélder Oliveira, com problemas de suspensão no Mini Paceman no derradeiro setor cronometrado; e João Ramos, que capotou a Toyota Hilux logo no prólogo - vieram dar ainda maior animação e incerteza na corrida o título.

Os cinco primeiros ficaram separados por 15 pontos, mas entre o 1.º e o 4.º a diferença é de apenas oito.

Na baja com organização da Escuderia Castelo Branco, Alejandro Martins começou bem; foi o 1.º lider, ao vencer o prólogo; e terminou em grande plano: foi o mais rápido no último e mais extenso setor cronometrado, garantindo, no final, significativos 7m 06 s de diferença para a VW Amarok de Pedro Ferreira.

Bom regresso de Nuno Matos na estreia da Ford Ranger: 3.º lugar, a 14 m 55s do vencedor, seguido por Paulo Rui Ferreira, Toyota Hilux, com mais 19m 41s.

Candidato ao título, Tiago Reis colocou o Mitsubishi Racing Lancer na 5.ª posição, a 19m 57s.

Miguel Casaca (Nissan Navara); André Amaral (Mercedes Proto), Lino Carapeta (Range Rover Évoque); Bruno Rodrigues - vencedor do Desafio Mazda - e o regressado João Rato (Bowler) completaram o top 10.

Nas contas do campeonato, Hélder Oliveira, com 77 pontos, mantém liderança, seguido por João Ramos, com 73. Tiago Reis passa a somar 70 e Alejandro Martins 69; Pedro Ferreira tem 62.

Próxima e última prova: Baja Portalegre 500, de 25 a 27 de outubro.