Alexandre Camacho conquista categórico bis no Rali Vinho da Madeira

Com uma atuação irrepreensível, líder da 2.ª à última classificativa, vencedor de 16 das 19 especiais, Alexandre Camacho, com Pedro calado ao lado, conquistou o 2.º triunfo consecutivo no Rali Vinho da Madeira.

O piloto do Skoda repetiu, assim, o triunfo alcançado o ano passado e terminou com uma vantagem de 39,1 segundos em relação a outro madeirense - Miguel Nunes - ao volante de um Citroën DS3.

Alexandre Camacho foi o primeiro piloto madeirense a conquistar a vitória neste rali em dois anos consecutivos; daí o significado muito especial desta proeza inédita.

O ritmo imposto pelos pilotos madeirenses foi a base do êxito.

Entre os concorrentes do Campeonato de Portugal, José Pedro Fontes (Citroën C3), 3.º da geral, foi o melhor, a 2.10,1 minutos do vencedor, seguido por Ricardo Teodósio (Skoda Fiesta), 4.º classificado, e João Barros (Ford Fiesta), que completou o pódio dos pilotos continentais.

Miguel Barbosa desistiu na penúltima especial, na sequência de um despiste. O piloto do Skoda Fabia ocupava o 4.º lugar absoluto.

Outro azarado na reta final foi o madeirense Pedro Paixão, que abandonou na última classificativa com um princípio de incêndio no Hyundai i20 que ocupava a 4.ª posição em termos absolutos.

Armindo Araújo (Hyundai i20), 7.º da geral (4.º em termos de Campeonato de Portugal) mantém liderança desta competição, que prossegue dias 21 e 22 com o Rali Amarante/Baião.